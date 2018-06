Den Hof in Aalst pakt aan voor de leefbaarheid

Poll Tekorten op jeugdzorg in Zuid­oost-Bra­bant lopen fors verder op

11 juni EINDHOVEN - De gemeenten in Zuidoost-Brabant hebben in 2017 fors moeten toeleggen op jeugdzorg. Het tekort is ruim een derde hoger dan het jaar ervoor, blijkt uit een inventarisatie door het ED. Ook over 2018 verwachten bijna alle gemeenten niet uit te komen met het budget dat ze van het rijk krijgen.