Dorpskok: Vertrouwd recept met sterrenrandje in Aalst

RECEPT/BEREIDING

Voor 4 personen:



450 gram Rijpelaal paling

2 avocado's

rode bietensap

sushi azijn

1 limoen

1 chiogia biet

5 takjes dille

2 dl olijfolie

1 eetlepel crème fraîche

12 gram agar-agar

peper

zout



- Snijdt de paling schijn in duimgrote en zet in koelkast

- Snijdt avocado in stukjes en pureer met wat crème fraîche, peper en zout

- Doe rasp van de limoen met sushi azijn in pan en breng aan kook met 6 g. agar-agar. Even doorkoken en dan laten opstijven in koelkast.

- Breng bietensap met 6 g. agar-agar in pan aan de kook. Laat daarna opstijven in koelkast.

- Snijdt de dille fijn en voeg beetje bij beetje olijfolie toe en naar smaak wat peper en zout.

- Snijdt de biet in plakjes en steek er ronde plakjes uit met steker.

- Leg plakjes biet in bakje water met ijs totdat biet krokant is.

- Draai opgesteven sushi azijn glad met garde of keukenmachine.

- Draai opgesteven rode bietensap glad met garde of keukenmachine.

- Maak bord op met toefjes van de avocado, biet en sushi azijn en leg daar de paling op. Druppel de dille-olie daartussen.