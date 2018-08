Drie dames starten kerstwoonwinkel in Aalst

Zomerserie Het Keerpunt: De trein laat een mooi spoor na tussen Aalst en Waalre

22 augustus WAALRE - In 1830 boemelde de allereerste stoomtrein van Liverpool naar Manchester. Niet lang daarvoor was de stoommachine uitgevonden en dampkracht kon nu ook worden toegepast bij het aandrijven van voertuigen. Europa veranderde in sneltreinvaart en de industriële revolutie drong ook door tot Aalst en Waalre. In beide dorpjes zorgde 'het spoor' voor een ommekeer.