Drie nieuwe wethouders in Waalre

Smit-Volkers komt uit Waalre en is momenteel docent Toegepaste Psychologie bij Fontys Hogescholen Eindhoven. Ze is niet aangesloten bij een politieke partij. Uijlenhoet uit Rosmalen is zelfstandig bestuurskundig adviseur en lid van Provinciale Staten van Noord-Brabant namens GroenLinks. Waalrenaar Loek Kruip is van huis uit commercieel bedrijfskundige. Geen van drieën was eerder wethouder. Van Holstein (CDA) had de afgelopen periode onder meer financiën in zijn portefeuille. Hoeveel uren de vier wethouders aan de slag gaan is ook nog niet bekend. In eerste instantie was er sprake van 0,8 fte per persoon, maar mogelijk krijgt een van hen 0,1 fte extra.