Duits gezin met twee kinderen door het oog van de naald op A2 bij Maarheeze

Officiële opening Huis van Waalre zal aan weinigen voorbij gaan

31 mei WAALRE - Je kunt er deze dagen écht niet meer omheen: op 8 en 9 juni is het feest in Waalre. Reclameborden aan de invalswegen, promofilmpjes op Facebook, aankondigingen en oproepen in de lokale media: de officiële opening van Het Huis van Waalre zal aan weinigen voorbij gaan.