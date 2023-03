Eenmalig 190 euro energiecompensatie in Waalre: ‘Alleen voor inwoner die energietoeslag net misliep’

Het ging daarbij vaak om slechts enkele tientjes per maand die inwoners teveel verdienden, weet wethouder Kees Vortman (sociaal domein): ,,Met de gift kunnen we deze groep inwoners die hun energiekosten enorm hebben zien stijgen, toch nog helpen.”

De gemeenteraad heeft in november vorig jaar 90.000 euro beschikbaar gesteld om inwoners met geldproblemen te helpen. Daarvan is een deel bestemd om organisaties als de voedselbank en Diaconaal Noodfonds indien nodig te helpen. De rest zet Vortman in voor de eenmalige gift.

Voorwaarde voor de gift is een inkomen tussen de 120 en 130 procent van het minimuminkomen. Dat bedrag is niet voor iedereen hetzelfde, omdat het afhankelijk is van leeftijd en leefsituatie. Inwoners die eerder een aanvraag hebben gedaan voor de energietoeslag maar daarvoor zijn afgewezen, ontvangen de gift automatisch als zij aan de voorwaarde voldoen. Wie geen aanvraag heeft gedaan voor de energietoeslag, kan de 190 euro zelf aanvragen.

Quote De aanvraag kan tot 1 juni gedaan worden. Wanneer alle giften zijn uitgekeerd, kijken we hoeveel geld over is en hoe we dat verder kunnen inzetten om inwoners te helpen Kees Vortman, wethouder sociale ontwikkeling in Waalre

Vortman verwacht dat maximaal driehonderd huishoudens in Waalre gebruik zullen maken van de gift. ,,De aanvraag kan tot 1 juni gedaan worden. Wanneer alle giften zijn uitgekeerd, kijken we hoeveel geld over is en hoe we dat verder kunnen inzetten om inwoners te helpen.”

Wie meer informatie wil over de gift en het aanvragen kan terecht bij het Centrum voor Maatschappelijke Deelname via cmd@waalre.nl of 040-2282500.

