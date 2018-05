Eindelijk duidelijk: afvalfiets in Waalre stopt met rijden

Kamper uit Waalre blijft zwijgen over drugslab; 'zit in zijn cultuur', zegt advocaat

10:57 DEN BOSCH - Zwijgen tijdens een rechtszaak kan een verdachte veel punten kosten. Dat een man uit Waalre niks wil zeggen over opslag van een drugslab in een door hem gehuurde box vindt het Openbaar Ministerie erg verdacht en ze eist twee jaar cel. Maar volgens zijn advocate Marlieke van de Laar is er niks aan de hand en mag dat zwijgen hem niet aangerekend worden. ,,Het zit in zijn cultuur, kampers praten uit principe niet met de politie en je mag hem zijn afkomst niet aanrekenen.”