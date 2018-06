Eindhoven annexeert deel van gemeente Waalre op Google Maps

Plannen van politieke partijen voor Waalre nog vaag

13 juni WAALRE - Gaat de sloop van een deel van 't Hazzo en de bouw van sociale woningen door? Komt er nu wel of geen weide met zonnepanelen in Waalre-dorp? De grote lijnen van de plannen voor Waalre in de komende vier jaar zijn nog zo vaag dat inwoners nog amper een idee kunnen hebben wat ze te wachten staat.