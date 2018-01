Fiets gaat afval ophalen in Waalre

WAALRE - De fietsende vuilnisman in Waalre wordt na twee jaar trappen onderdeel van een klein peloton. Al het huisvuil in Waalre zal over ruim een jaar worden opgehaald met afvalfietsen. De proef onder 260 huishoudens met de ene fiets bevalt zo goed dat de gemeente met zes fietsen heel Waalre wil gaan bestrijken.

Geen lawaaierige vuilniswagens meer door de straten, maar een speciale fiets met verschillende bakken voor het huisvuil en trapondersteuning. De eerste buurten moeten in oktober overgaan op de nieuwe methode. In vier maanden volgt de rest van de gemeente. De gemeenteraad moet het plan nog wel goedkeuren.

Restafval, keukenafval en plastic, metaal en drankkartons en incontinentiemateriaal wordt in de nieuwe opzet twee keer per week opgehaald. Nu is dat voor het meeste materiaal eens per twee weken. De groene bakken voor tuinafval blijven, de grijze containers worden omgebouwd tot papierbakken.

Duurder

De droom van toenmalig wethouder Harry Teeven om geld te verdienen met het Waalrese huisvuil is nog geen werkelijkheid. Om de zes fietsen te laten rijden, moet in 2019 de afvalstoffenheffing per huishouden elf euro omhoog. De nieuwe methode is door de extra arbeidskosten jaarlijks namelijk zestigduizend euro duurder dan het laten rijden van de vuilniswagen. Dat zit 'm volgens wethouder Van Liempd onder meer in de tegenvallende opbrengst van recyclebaar afval. De prijs van een grondstof als olie is minder gestegen dan verwacht.

Het is niet ondenkbaar dat de kosten later nog dalen. De overheid overweegt de belasting op het verbranden van afval te verhogen, zegt Van Liempd. Met de nieuwe methode is er veel minder restafval en dus lagere verbrandingskosten. Maar de Waalrese wethouder ziet sowieso veel voordelen: afval wordt groen ingezameld, er komt werk voor tien parttimers en het vuil wordt in plaats van eens per twee weken straks twee keer per week opgehaald. ,,Voor omgerekend nog geen euro extra per maand."