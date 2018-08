Fietser aangereden op Bergstraat in Waalre

Inwoners afvalproef­wijk Waalre gaan zelf ervaringen peilen

17 augustus WAALRE - Nu de proef met de afvalfiets in Waalre flink gewijzigd dreigt te worden of dit najaar mogelijk helemaal stopt, komen enkele buurtbewoners in actie. Zij zijn tevreden over het afvalbeleid in hun straten en willen van hun wijkgenoten horen hoe zij over de proef denken.