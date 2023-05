Frank Lammers ‘schreeuwt’ mensen uit de auto: ‘Als je op de fiets was geweest, had je niet hoeven wachten’

Update met video Insluiper gewond in Eindhoven, na worsteling overmees­terd door bewoner

EINDHOVEN - Een insluiper is donderdagochtend gewond geraakt in een woning aan de Houtstraat in Eindhoven, toen hij werd betrapt door een bewoner van het pand. De twee raakten met elkaar in een worsteling, waarbij de insluiper het onderspit delfde.