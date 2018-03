Geen vrijmarkt meer in Aalst

Het is gedaan met het Oranje Spektakel in Aalst. De Stichting Vrienden van Aalst maakte deze week dat zij stoppen met de organisatie van het jaarlijkse Koningsdagevenement. Dat betekent dat er op 27 april geen vrijmarkt meer is op Den Hof en dat er ook geen Muziek Spektakel meer zal zijn. ,,De afgelopen jaren hebben we ervaren dat de concurrentie met de omliggende, grote gemeenten simpelweg te groot is”, licht bestuurslid Robert Vet desgevraagd toe. ,,Zoals met bijvoorbeeld het Locomotief Weekendfestival wél het geval is, hadden we ook graag het Oranje Spektakel naar een hoger niveau willen tillen. Dat is helaas niet gelukt. We blijven als Vrienden van Aalst activiteiten organiseren voor de inwoners. We zijn alweer bezig met het op poten zetten van nieuwe events. Daar laten we binnenkort meer over horen.” Het eerstvolgende spektakel staat inmiddels gepland: dat is het Hennie Kantelberg 6-tegen-6-toernooi, dat dit jaar op donderdag 10 mei (Hemelvaart) zal plaatsvinden.