Gratis Locomotief Festival in Waalre gaat van start

WAALRE - Wanneer we aan festivals denken dan denken we aan leuke muziek, dansen in het zonnetje en een hapje en drankje onder handbereik. Op het festivalterrein aan de Willibrorduslaan in Waalre gaat vrijdagavond het Locomotief Festival van start.

En, inderdaad, de zon straalt dit weekend en de bezoekers kunnen gedurende drie dagen elke dag een ander dansje dansen op de verschillende muziekstijlen.

Jeroen van Nistelrooij is van 'De vrienden van Aalst', de stichting die het evenement nu voor de tweede maal op touw zet. "We borduren verder op ons succes van voorgaande jaren", vertelt Van Nistelrooij. ,,In stapjes groeien we in professionaliteit. Tegenwoordig zijn festivals vaak mini-vakanties met zelfs een eigen foodline-up, maar daar hangt dan ook wel een prijskaartje aan. Ons muziekfeest is gratis en daarmee zijn we in festivalland redelijk uniek. Zeker in combinatie met onze programmering tref je dat eigenlijk nergens."

Medeorganisator en bestuurslid Robert Vet: "Hier draagt iedereen een steentje bij aan het slagen van het feestje: de leuke en veelal lokale bands, de dj's en natuurlijk het publiek. Vrijdag slaat de klok hardstyle en zaterdag is dat deep- & techhouse. De minimale leeftijd voor toegang tot het terrein is dan achttien jaar. Op zondag, familiedag, spelen de livebands vanaf 14.00 uur en hebben we ook aan de kinderen gedacht. Zo is er een zandbak, een springkussen, zijn er gratis snoepzakken en kunnen de kleintjes, die dat willen, worden geschminkt."

In de Kip-caravan van Suzie Q, ofwel de foodtruck, wordt allerlei lekkers bereid en keurslager Piet van Tongerloo zorgt voor een mooi stukje vlees. Nancy Leo en Karin Kantelberg kleden met hun team het Locomotiefterrein in passende stijl aan en de dj booth is gesitueerd in de locomotief op het 'treinstation.'

