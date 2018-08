Inwoners afvalproefwijk Waalre gaan zelf ervaringen peilen

WAALRE - Nu de proef met de afvalfiets in Waalre flink gewijzigd dreigt te worden of dit najaar mogelijk helemaal stopt, komen enkele buurtbewoners in actie. Zij zijn tevreden over het afvalbeleid in hun straten en willen van hun wijkgenoten horen hoe zij over de proef denken.

Initiatiefnemer Frank Davits jr. stoort zich er namelijk aan dat verreweg de meeste kritiek van mensen buiten de proefwijk lijkt te komen. ,,Politiek belang", denkt hij. Maar er zijn volgens hem hele straten wél tevreden. ,,Wij gaan binnenkort die mensen vragen: wil je hiermee doorgaan of niet?"

Enquête?

Dat de gemeente een enquête onder de 259 deelnemende huishoudens hield, heeft hij gemist. Ook de discussie in de gemeenteraad met de nodige kritiek op de proef ging langs hem heen. Niet iedereen volgt de lokale politiek en het lokale nieuws op de voet, zegt Davits. Zijn actie is volgens hem niet politiek gekleurd. ,,Het is mijn initiatief."

Nee, hij stond zelf ook niet meteen te springen toen hij hoorde dat in zijn wijk het afval op een andere manier zou worden ingezameld. ,,Als het al jaren gaat zoals het gaat, zie je op tegen verandering", zegt Davits. Maar al vrij snel na de start in 2016 is de Waalrenaar tevreden. Oud papier moest eerst in kratten of oude dozen. ,,Nu lekker in de grijze container. Geen omkijken meer naar." En de 'keukendrab' wordt twee keer per week opgehaald. Het scheelt volgens Davits veel stank en rotzooi. ,,En je ziet nu hoeveel plastic afval je hebt. Dat is schrikken. Het is goed voor de bewustwording. We moeten uiteindelijk toch anders gaan kijken naar afval", meent hij. En ja, hij moest wennen aan de ring met vuilniszakken aan de lantaarnpaal voor zijn deur. Maar dat verstoort het straatbeeld pas zodra mensen de zakken twee dagen te vroeg ophangen.

Fiets niet heilig, rest wel

Het gaat Davits niet om het per se behouden van de elektrische fiets waarmee het afval wordt opgehaald. ,,Al maakt die het plaatje wel compleet. Het is duurzaam. Maar misschien kan het een elektrische auto worden." Hij wil vooral de frequentie van het ophalen en de manier van scheiden laten zoals die in zijn wijk nu is.

Maandag komt Davits met een man of vijf bijeen om de aanpak te bespreken. Binnen twee weken wil hij bij de huizen in zijn buurt aan de deur zijn geweest om te horen wat men van het afvalbeleid vindt. Daarna wil de Waalrenaar de resultaten aanbieden aan de gemeenteraad.