Inzittenden van gecrashte auto op N69 bij Aalst krijgen ruzie: wie zat er achter het stuur?

AALST - Na een avondje stappen is zaterdagnacht rond 4.00 uur op de Valkenswaardseweg (N69) een Belgische auto in de sloot beland. Dat gebeurde ter hoogte van Aalst. Toen de politie arriveerde, kregen de inzittenden ruzie over wie er achter het stuur zat.

De auto kwam uit de richting van Eindhoven en reed naar de Belgische grens, toen deze op de linkerzijde in de sloot terechtkwam. De crash zou veroorzaakt zijn doordat een man en een vrouw op de achterbank, een stelletje, aan het bekvechten was. Dit leidde bestuurder of bestuurster af.

Een taxichauffeur die passeerde, belde direct de hulpdiensten. De drie Belgische dames die in de wagen zaten, werden nagekeken door het ambulancepersoneel. Het drietal hoefde niet naar het ziekenhuis. De man was toen al verdwenen.

Opstootje

Toen de politie arriveerde, ontstond er een opstootje. Eén van de dames werd door de twee andere vrouwen aangewezen als de bestuurster. Zelf ontkende zij echter stellig dat ze achter het stuur zat. De man die in de auto zat, had volgens haar gereden. Hij was op dat moment al in een taxi terug naar Eindhoven gestapt. De man wordt zaterdag verhoord.

Na wat beschuldigingen heen en weer is de aangewezen vrouw uiteindelijk door een politieagent in de politieauto gezet en meegenomen naar het politiebureau. Ze had alcohol gedronken. Ook nadat ze haar roes had uitgeslapen, bleef ze ontkennen dat zij reed. De politie onderzoekt de zaak nog.