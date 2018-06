'Jeugdbende' Waalre aangepakt voordat groep afglijdt naar zware criminaliteit

Misschien waren de nepwapens wel de ultieme bevestiging dat de politie in Waalre precies op het juiste moment ingreep bij een jeugdbende in spé. Vijf tieners werden eind mei letterlijk van hun bed gelicht voordat hun hanggroep zich kon inlaten met echt zware criminaliteit. Dat misdaad in de categorie overvallen of straatroven lonkte bleek uit de vondst van lucht – en gasdrukwapens die niet van echt zijn te onderscheiden.

Overdreven

Het woord 'jeugdbende' viel op het gemeentehuis in Waalre overigens verkeerd. Veel te overdreven, vond burgemeester Jan Brenninkmeijer. En dat zijn gemeente daardoor de landelijke pers haalde al helemaal. Want nee, er werd geen buurt geterroriseerd en nee, er was geen bendestructuur met een echte leider. Het neemt niet weg dat er bij zowel gemeente als politie het besef is dat de hanggroep in rap tempo kan afglijden.

De vijf gearresteerde tieners vormden de kern van een hanggroep die in Aalst-Waalre voor veel overlast zorgde in winkelcentrum Den Hof. In de houten bankjes hadden de jongens, tussen de 16 en 18 jaar oud, hun vaste stek. „In het begin kreeg ik vooral meldingen over hun uitstraling”, zegt wijkagent Arjan van Roosmalen, die samen optrok met jeugdagent Bjorn Boumans. „Je weet wel: bontkragen, petjes, stoer rondlopen, scheuren met scootertjes. Ik snap wel dat mensen zich daardoor geïntimideerd voelden.”

Onaantastbaar

Het gaat stuk voor stuk om tieners uit Aalst zelf. Het weerhoudt ze er niet van om klanten en ondernemers te intimideren uit hun eigen dorp, misschien wel hun eigen straat. „Dat zegt ook iets over hoe onaantastbaar ze zich voelden. Het interesseerde ze niks dat ze niet anoniem waren”, zegt Van Roosmalen. „Ik heb verschillende keren bij de jongens thuis aan de keukentafel gezeten met hen en hun ouders. Het hielp niks.”

De groep van vijf, aangevuld met nog een stel tieners, blijft elkaar opzoeken. Caissières van de Albert Heijn voelen zich zo geïntimideerd dat ze zich na hun werk door hun ouders laten ophalen. Bij kapperszaak Brainwash kloppen soms de jongens tegen sluitingstijd op de ramen van de zaak en een enkele keer volgen ze kapsters naar hun auto op de nabijgelegen parkeerplaats.

Diefstallen

Ondertussen vinden er vechtpartijen bedreigingen en diefstallen plaats. Verdenkingen richting de hanggroep zijn er genoeg, alleen het bewijs ontbreekt. En dus wordt de recherche ingevlogen in de persoon van Lianne van de Leijgraaf. „Als iemand die jongens aanspreekt op hun gedrag en het mondt uit in een vechtpartij of bedreiging, dan moet je precies weten wie er bij betrokken was. Ze dragen namelijk allemaal petjes en bontkraagjes.”

Elke agent die in Waalre surveilleert, krijgt de opdracht om te helpen de groep verder in kaart te brengen: van de kleding die ze dragen tot de kleur scooter waar ze op rijden. Zodra er genoeg aanknopingspunten zijn om ze te linken aan de strafbare feiten, volgen op 29 mei de aanhoudingen. Van de Leijgraaf: „Die jongens zijn vrijgelaten op bepaalde voorwaarden. Ze krijgen maken met de reclassering, hulpverlening die over de vloer komt. Zodra ze in de fout gaan, heeft dat nu meteen ook consequenties.”

Doorsudderen