Kempenerpop 2018 in Waalre: Voor de muziek en de mensen

Hoewel de line-up voor 15 september nog niet vaststaat, sterker nog: de vergunning voor Kempenerpop – het feestje op het Boerenbondterrein – moet nog worden aangevraagd, is Ralf Collaris al druk met alle voorbereidingen. En dat is niet voor het eerst. Ook vorig jaar heeft hij zich het schompes gewerkt om Kempenerpop 2.0 in de steigers te zetten. ,,Helaas zijn we toen niet verder gekomen dan dat”, kijkt de Waalrenaar terug.

,,Het is ons vorig jaar niet gelukt om het beoogde bedrag via crowdfunding op te halen. En misschien hebben we het toen, in zijn algemeenheid, allemaal ook niet zo goed aangepakt. We zijn er in ieder geval een stuk wijzer van geworden. Laagdrempelig en kleinschalig blijven we, maar we gaan verschillende muziekstijlen presenteren.”

Rustiger

Er wordt gezocht in de hoek van de singer-songwriters, naar opkomende bandjes en talentvolle acts en naar meer entertainment. Collaris: ,,Naar blues in een jamversie en een beetje rustiger allemaal, hoewel we een metalbandje echt niet schuwen. Het wordt weer een festival waar je gewoon met je kinderen heen kunt: er komt dan ook een Kinderplein. De toegang blijft gratis. Ook voor mensen met een kleinere portemonnee blijft het festival toegankelijk en dat is goed voor een hechte gemeenschap.”

Maar er is natuurlijk wel gewoon geld nodig. ,,Ja en daar kan iedereen aan bijdragen. Onze organisatie bestaat nu uit veertien mensen, van naam en faam, die volop ervaring hebben in de festivalwereld. Van toneelmeester en geluidstechnicus tot de marketing en communicatie. We rekenen in september op 1500 bezoekers, maar misschien gaan we er wel vét overheen.”