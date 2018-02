Kille sfeer in raad Waalre

WAALRE - De sfeer in de Waalrese gemeente-raad is al tijden kil. De oppositie klaagt steen en been: de coalitie sluit haar volledig buiten. Kom dan met goede ideeën, zegt de coalitie op haar beurt.

De gemeenteraad in Waalre vergelijken met Noord-Korea? Gerard Lammers van oppositiepartij ZW14 doet het zonder blikken of blozen. ,,De Pyongyang-raad", noemt hij hem. De vergelijking - hoe misplaatst ook - maakt duidelijk hoe groot de frustratie bij de meeste raadsleden in de oppositie is. Van een gezonde dialoog is in de Waalrese politiek vaak geen sprake. En dat begon al lang voor de verkiezingskoorts toesloeg.

Plannen, amendementen en moties van hun oppositiepartijen worden steevast weggestemd, menen ook Joke Beuger (GroenLinks) en Jo Claessen (AWB). Ze zitten er voor spek en bonen bij.

Ondersteunen de cijfers de frustratie? Een overzicht van de laatste twee jaar toont een genuanceerder beeld. In 2016 en 2017 waren de oppositiepartijen betrokken bij in totaal 21 amendementen en moties. Een aantal samen met coalitiepartijen. Elf werden niet aangenomen, enkele ingetrokken. Daartegenover staan vijf unaniem aangenomen amendementen.

Dichtgetimmerd

Maar voorstellen van het college en amendementen en moties van de coalitiepartijen redden het altijd, zeggen Beuger, Lammers en Claessen. En nee, dat vinden ze niet logisch. Want aan die dichtgetimmerde plannen valt niet meer te tornen. Er is volgens hen in Waalre geen sprake van een goed democratisch proces. ,,Er is al 3,5 jaar geen gezond debat geweest. Bij informatie-avonden ligt er al vaak een uitgewerkt coalitieplan", zegt Beuger. Het zijn 'hapklare brokken' en de oppositie kan geen bijdrage meer leveren. Beuger: ,,Er wordt door de coalitie niet gekeken naar de inhoud door de druk de rangen gesloten te houden." Dat liep zeker één keer anders: coalitiepartij VVD stemde samen met de oppositie tegen het plan voor een milieustraat.

Vertrouwen

Het college weet simpelweg waar ze mee bezig is, pareren coalitiepartijen CDA, VVD, PvdA en D66 de felle kritiek. Nee, ze timmeren geen plannen dicht en overleggen jaarlijks hooguit twee keer gezamenlijk. De oppositie doet volgens PvdA'er Tony Liebregts niets meer dan roepen dat ze 'tegen' zijn en vragen om vervolgonderzoeken. ,,Dat is makkelijk oppositie voeren." Volgens Liebregts kreeg hij in vier jaar tijd 'niet één keer' een telefoontje van oppositieleden over een collegevoorstel. ,,Ze zoeken altijd de confrontatie in de raad. Dan moet je ons niet verwijten dat we het blok gesloten houden." De sfeer in de raad is een belangrijke reden voor hem om te stoppen als raadslid.