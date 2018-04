Kussengevechten voor terras in Waalre

Jaarlijks dorpsquiz en feest bij raadhuis Waalre

24 april WAALRE - Nee, het gemeentehuis van Waalre is niet alleen de plek waar je als inwoner eens in de tien jaar een nieuw rijbewijs gaat halen. Het is volgens burgemeester Jan Brenninkmeijer in de paar maanden sinds de officieuze opening al echt een ontmoetingsplek geworden waar mensen een broodje komen eten, aan het water zitten of meedoen aan activiteiten van een van de verenigingen die in het pand huizen. ,,We wilden het hier anders doen. En het gaat fantastisch."