Lieva van Montfoort (de Meent) wint voorleeswedstrijd Waalre

WAALRE - De grote zaal van het Huis van Waalre was dinsdag het toneel van de lokale voorleesfinale. De vijf basisscholen in het dorp hebben elk hun eigen kampioen afgevaardigd naar het evenement en een hele schare fans. Een deskundige jury onder leiding van wethouder Alexander van Holstein let op maar liefst 9 punten, van het stemgebruik en interactie met het publiek tot het leestempo en het gekozen fragment.

Inge Van Damme (Christoffelschool) bijt het spits af met een hoofdstuk uit Sjakie en de chocoladefabriek, over de nieuwe kauwgum die Willy Wonka ontwikkelt: met tomatensoep-, biefstuk- en bosbessentaartsmaak. Met Violet die de kauwgum in haar mond stopt loopt het niet goed af. Lieva van Montfoort (de Meent) leest voor uit Briefgeheim van Jan Terlouw. Hoofdpersoon Eva loopt weg van huis omdat haar ouders steeds ruziën. In het geheime hol haalt ze een brief tevoorschijn die ze eerder gevonden heeft. Wat erin staat? Net op dat moment stopt Lieva met lezen. De perfecte cliffhanger!

De volgende voorlezer – Caitlin Scholey van de Drijfveer – schrijft zelf ook al verhalen en leest voor uit De schaduwprinses van Thea Stilton. Prinses Diamante krijgt het daarin aan de stok met de Prins zonder Naam. Indy Hoeks (De Wilderen) kiest een passage uit de Olijke Tweeling gaat stunten, over de circusvoorstelling die de tweeling organiseert om geld in te zamelen voor klasgenoot Minka. Het slotakkoord van de middag is voor de enige jongen in het gezelschap: Vidar van Haren (OBS Ekenrooi). Hij neemt het publiek mee in aanval van de rode ruiters op Tiuri, een stuk uit de Brief voor de koning van Tonke Dragt.