Man dagen na fietsongeval Aalst overleden

6 juli WAALRE - Inhoudelijk is er inmiddels bij alle politieke partijen in Waalre steun voor het plan om verder te onderhandelen over de verkoop van Het Klooster aan Futuris Zorg en Werk. ,,Belangrijk voor de sociale samenhang in Waalre”, zo vond donderdag wethouder Arno Uijlenhoet, die pas sinds een maand portefeuillehouder is van wat Suzan van de Goor van het CDA eerder die avond nog ‘méér dan een hoofdpijndossier’ had genoemd.