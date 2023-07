Nieuwe appartementen Frederik Hendrikstraat Aalst misschien van hout

PSV strijdt volop mee om PEC-verdediger: indicatief bod is voorlopig afgewezen

PSV en Feyenoord zijn op dit moment de grootste kanshebbers om centrale verdediger Thomas Beelen (22) van PEC Zwolle in te lijven. Een indicatief bod van PSV is inmiddels afgewezen door PEC, zo melden bronnen in Zwolle. PSV zou hebben aangegeven dat er bij een transfer meer dan 2 miljoen euro op tafel komt, maar PEC wil meer.