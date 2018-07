Nog steeds geen besluit over Klooster Waalre

Onderschei­ding voor cardioloog Nico Pijls

29 juni EINDHOVEN - Prof. dr. Nico Pijls (65) uit Waalre is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Burgemeester Jan Brenninkmeijer reikte de versierselen vrijdagmorgen uit. Pijls ontving deze bij zijn afscheid als cardioloog van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven vanwege zijn pensionering.