Onderscheiding voor cardioloog Nico Pijls

Pijls is een internationaal erkend onderzoeker, die aan de wieg stond van een methode om de ernst van de vernauwing in kransslagaderen vast te stellen. Wereldwijd is er door dit onderzoek bij miljoenen patiënten een verbetering van de overleving mogelijk gemaakt. Daarnaast is hij sinds sinds 1999 hoogleraar bij de Technische Universiteit Eindhoven.