Ook CDA en VVD in coalitie Waalre

Wat dit voor de inwoners betekent, is erg onduidelijk. Over de inhoud is door de partijen nog amper gesproken. Over wat wél is besproken, wil AWB-lijsttrekker en coalitiewoordvoerder Jo Claessen nog niets kwijt. Hij wil dus ook nog niet uitweiden over afspraken over wethouders. Eerder zei hij wel dat er wat hem betreft wethouders komen die aan de slag gaan namens meerdere partijen. Wat het aansluiten van CDA en VVD betekent voor de afvalfiets is ook onbekend. De twee partijen zaten de vorige periode ook in de coalitie en waren voorstanders. AWB, GroenLinks en ZW14 waren juist faliekant tegen. Niemand wil daar nu iets over zeggen.