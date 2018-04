Overlijden Rine is einde tijdperk in Waalre

Drie nieuwe wethouders in Waalre

18 april WAALRE - Lianne Smit-Volkers (Waalre), Arno Uijlenhoet (Rosmalen) en Loek Kruip zijn de nieuwe wethouders in Waalre. De eerste twee zijn nieuw in de Waalrese politiek en gaan aan de slag namens AWB, ZW14 en GroenLinks. Kruip is VVD-lijsttrekker en was al jaren raadslid. Alexander van Holstein (CDA) is de vierde wethouder, die functie bekleedde hij de afgelopen vier jaar ook.