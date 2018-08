Pastoor Joop Boers: 'Geloven is geen moeten, het zit in jezelf'

Senioren­raad: 'Meer oog nodig voor ouderen in Waalre'

3 augustus WAALRE - Het is niet erg dat ouderen in Aalst en Waalre voor bepaalde voorzieningen niet altijd in hun directe omgeving terechtkunnen. Dat zegt voorzitter van de Waalrese Seniorenraad Ton Friesen, het aanspreekpunt voor de gemeente namens alle ouderenclubs. ,,Dat zou wel mooi zijn, maar is niet betaalbaar. Laten we dat ook maar eens zeggen."