Plannen van politieke partijen voor Waalre nog vaag

Oppositieleider Jo Claessen (AWB) worstelde met de vragen over 't Hazzo en de nieuwbouw. Het moet allemaal nog opnieuw bekeken worden en het college komt dan met een voorstel, was na lang beraad zijn reactie. Opvallend genoeg sloten uiteindelijk de kersverse coalitiepartijen CDA en VVD zich bij het verzoek van de oppositie aan om die plannen door te laten gaan. Ook doorgang van het al goedgekeurde plan voor zonnepanelen op het voormalige honkbalveld laat de coalitie aan het nieuwe college. En de financiële onderbouwing van de ideeën in het coalitie-akkoord? Dat krijgt de gemeenteraad de komende jaren per voorstel te zien, zei Claessen. 'Vaag', zo noemde PvdA'er Janpeter Hazelaar het coalitie-akkoord.

Oost-Westverbinding

Een idee dat wat de oppositie betreft niet moet doorgaan, is wéér een onderzoek naar een tweede Oost-Westverbinding in het dorp. Al lang en breed is bewezen dat dit niet haalbaar is maar wel veel geld kost, zo vindt D66'er Kees de Zeeuw. Maar dat onderzoek komt er wel. Het was volgens Claessen (AWB) een belangrijk onderwerp voor de coalitie. ,,Er is lang op gebroed." Hij ziet de verbinding als een gevolg van de aanleg van de Westparallel en als een mogelijk noodzakelijke calamiteitenroute. Jeugdzorg kwam kort aan bod: de coalitie stelde D66 en de PvdA gerust met de opmerking dat ze net zo bezorgd zijn over de financiering daarvan en de voorzieningen in stand willen houden.