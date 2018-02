'Proef afvalfiets Waalre niet representatief'

WAALRE - De proef met de afvalfiets in de Waalrese buurt de Voldijn was te kleinschalig om betrouwbare uitspraken te doen over de te verwachten tevredenheid in de hele gemeente. Dat zeggen marktonderzoekers na vragen van het ED. Dat was ook helemaal niet de opzet, zegt de gemeente Waalre.

Het besluit is al anderhalve week oud, maar voor- en tegenstanders in de gemeenteraad steggelen nog steeds over de komst van afvalfietsen in Waalre. Verwijten en eigen interpretaties van de evaluatie vliegen heen en weer over social media. 'Van de 259 huishoudens in de proef, heeft 36% positief gereageerd', meldde Joke Beuger (GL) kritisch op twitter, tot ergernis van de voorstanders van het plan. Die 36 procent klopt in ieder geval niet. Ruim driekwart van de deelnemers aan de proef in de wijk de Voldijn vond de afvalfiets positief. Wel was 36 procent niet tevreden over de restzak, een van de elementen uit het experiment.

In de Voldijn deden 259 huishoudens mee aan het experiment, op een totaal van ruim zevenduizend huishoudens in de gemeente. Maar: niet alle deelnemende huishoudens vulden de enquête in. De gemeente kreeg van 115 gezinnen reactie. ,,Dan heb je een betrouwbaarheid van rond de zeventig procent. Dat is in het gunstigste geval indicatief", zegt Benjamin Nicholson van Dynamic Concepts uit Eindhoven. Ook Danny Meulenbroeks van het Eindhovense bedrijf Markteffect noemt 115 reacties voor een steekproef 'niet betrouwbaar'. Herhaling van de proef zouden volgens beide marktonderzoekers heel andere resultaten kunnen opleveren. Ruim 76 procent van de 115 huishoudens gaf de proef een voldoende. Maar door de lage betrouwbaarheid van de steekproef zou dat percentage volgens de marktonderzoekers voor heel Waalre veel hoger of lager kunnen uitpakken.

Proefwijk

Maar uitspraken te doen over heel Waalre is nooit de bedoeling van de proef geweest, zegt wethouder Paul van Liempd. ,,De enquête zegt iets over hoe de afvalproef in de proefwijk ervaren is. Duidelijk is dat de proefwijk positief is over het hoogfrequent afval inzamelen.”

Maar tegenstanders Joke Beuger (GL) en Jo Claessen (AWB) vinden dat de evaluatie wel degelijk het voornaamste argument was om de afvalfietsen in heel Waalre te gaan gebruiken. Ze hadden liever nóg een proef gedaan. Voor Tony Liebregts (PvdA) legitimeren de positieve ervaringen het doorzetten van het plan. Hij vindt niet dat het nieuwe beleid volledig is opgehangen aan de resultaten van de proef. Het is spannend hoe het in de rest van Waalre zal uitpakken, beaamt de PvdA'er, maar hij juicht het doorzetten toe.