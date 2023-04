Renovatie oude N69 door Aalst toe aan volgende fase: ‘Uitkijken naar meer rust en minder gebakkelei’

‘De helft is techniek en de rest is durf’; longboar­ders vanuit de hele wereld in Eindhoven voor het WK

EINDHOVEN - Sinds skateboarden tijdens de Olympische Spelen in Tokio voor het eerst op het programma stond, heeft de urban sport een vlucht genomen. Olympisch is longboarden nog niet, maar dit weekend was wel het wereldkampioenschap in Eindhoven.