Rustige spits in Aalst ondanks afsluiting Juliana de Lannoylaan

Rond 08.00 uur waagde slechts een enkele automobilist het om vanaf de rotonde aan het einde (of aan het begin) van de Burgemeester Mollaan, de Juliana de Lannoylaan in te rijden. Deze hoopvolle doorzetters kwamen halverwege de straat tot de conclusie dat je er écht niet door kon. Rechts- of linksaf konden zij, via de Adriaen Poirterslaan, probleemloos weer omkeren.

Een half uurtje later was het op de Primulalaan druk maar het verkeer, dat vanaf de Raadhuisstraat kwam, kon wel gewoon doorrijden. Bij de afslag naar de Geraniumlaan stond het soms even stil, maar dat had alles te maken met basisschool de Meent, die om 08.30 uur begon. In het weekeinde van 14 en 15 april is ook de Koningin Julianalaan, de verbindingsweg tussen Waalre en Aalst, grotendeels afgesloten. Het verkeer wordt dan omgeleid. Borden met deze mededeling zijn al door de gemeente geplaatst.