Sandra uit Waalre ontmoet in tijden van ziekte haar geliefde

De laatste keer dat Poell de Waalrese zag, was ze nog maar 11 jaar oud geweest. Toen was hij al licht verliefd, maar Sandra zag de, destijds, bovenmatig besnorde 15-jarige nog helemaal niet zitten. „Het leeftijdsverschil was waarschijnlijk te groot”, zegt ze nu, met een grote lach op haar gezicht. Door een bijzondere speling van het lot kwam het stel elkaar het afgelopen voorjaar weer tegen. „In 2016 kreeg ik de diagnose Chronische Lymfatische Leukemie (CLL). Als wandelend lid van het ‘Team Lekker Belangrijk’ (TLB) nam ik in 2017 deel aan de beklimming van de Alpe d’HuZes. Daar was natuurlijk geld voor nodig en op allerlei manieren poogde ik dat bij elkaar te krijgen. Ik verkocht, onder meer, koekjes en vroeg ook via Facebook om steun.” Lachend kijkt ze weer naar Jos en vervolgt: „Via via las Jos, die al 15 jaar in Italië woont, mijn oproep en hij vroeg me wat ik nodig had. ‘Tweeënhalfduizend euro of bedoel je dat niet?’, flapte ik er toen uit. Maar we raakten aan de chat, tot Jos opeens zei ‘Kom naar Italië’.”