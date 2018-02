Schaatsen op natuurijs: Ut gé dur in Waalre

En dan is het snel schakelen volgens Lau Bekkers van de ijscommissie: ,,Het veld van de vorige keer – bij de voetbalclub – konden we niet meer gebruiken, dus we moesten op zoek naar een nieuwe locatie. Die vonden we midden in het dorp voor het oude kerkje. Het vergde de nodige lenigheid van ambtenaren, eigenaren en buurtgenoten maar iedereen was enthousiast. Vrijdagmiddag konden we definitief zeggen: Ut gé dur!”

Nog een laagje

Na twee nachten komt op maandagmorgen om kwart voor 8 ijsmeester Huub van Asten het clublokaal binnen: ,,we gaan nog een laagje doen!” Terwijl de vrijwilligers zich naar buiten spoeden dient zich het volgende probleem aan: het is nu zo koud (-7) dat de brandslang alleen nog een zielig straaltje water doorlaat. De crème-brûléebrander uit de keuken van de Oude Toren brengt niet het gewenste resultaat maar gelukkig ligt er nog een reserveslang klaar. Het is een precies werkje want het ijs moet overal dik genoeg zijn. Bekkers: ,,Een gat in het ijs is natuurlijk geen wak, maar kan wel nare valpartijen opleveren.”

Inmiddels begint ook het programma zich af te tekenen: als de weergoden het toelaten kan er vanaf dinsdag geschaatst worden, de officiële opening volgt woensdag om half twee. Er komt een koek-en-zopiekraam met warme chocolademelk en andere versnaperingen en er is continu toezicht van twee of drie vrijwilligers om alles in goede banen te leiden. De kleintjes mogen schaatsen waar normaal gejeu-de-bould wordt, en daar kunnen liefhebbers ook kaasling (curling met kazen) spelen.

Weekend