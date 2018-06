Schaden rancune en lange tenen Waalre?

WAALRE - Dat de sfeer in de Waalrese gemeenteraad met enige regelmaat om te snijden is, mag voor de lezers van het Eindhovens Dagblad geen verrassing meer zijn. Op basis van de eerste raadsvergadering na de verkiezingen lijken enkele raadsleden verder te gaan waar ze waren gebleven: met zure oprispingen.

Maar wat merkt de Waalrenaar hier van? Hoe schadelijk zijn de eindeloze discussies, die geregeld meer semantisch dan inhoudelijk zijn, voor de dorpsbewoners? De afgelopen vier jaar zat er een capabel college, daarover zijn zelfs de meeste leden van de toenmalige oppositie het eens. Kortom: het bedrijf draait wel door.

De gemeenteraad mag dan de baas zijn, als ze onhaalbare wensen heeft of de luchtfiets uit de stalling haalt, trekken wethouders en ambtenaren wel aan de bel. Het huidige college, met drie nieuwe wethouders, is nog niet in actie gekomen. Maar het eerste voorteken is goed: het college doorstond de samenwerkingsproef met vlag en wimpel, meldde formateur Jo Claessen (AWB).

Het enige effect van de ommezwaai in Waalre - oppositie werd coalitie - is dat enkele plannen worden teruggedraaid of aangepast nog voor ze zijn ingevoerd: de afvalfiets en mogelijk het zonnepanelenveld in Waalre-dorp.

Sneren op social media

Toch heeft het gezeur tussen steeds dezelfde hoofdrolspelers effect. Het is niet altijd gezonde oppositie-coalitie-strijd. De soms venijnige discussies in de raadzaal kosten tijd. Met sneren op social media zetten raadsleden van met name D66 en de nieuwe coalitiepartijen de persoonlijke verhoudingen keer op keer op scherp. De beschuldiging van racisme door D66 aan het adres van Joke Beuger (GL) enkele maanden geleden was een van de dieptepunten. Dat alles vervuilt het politieke klimaat. Het maakt het inmiddels erg lastig, zo niet onmogelijk om in Waalre met open vizier naar voorstellen of kritiek van opponenten te luisteren. En dat komt de kwaliteit van plannen nooit ten goede.

Daar merkt de Waalrenaar ogenschijnlijk niets van, maar wie weet welke oplossingen worden bedacht als men elkaar minder dwarszit. Want de roep om een raadsbreed Waalres akkoord - waar vanavond over gesproken wordt - reikt niet verder dan de eigen coalitie.

Stoppen?

Nog een paar vergaderingen en dan is het vakantie. Wie weet dringt het onder een parasol met een cocktail in de hand tot iedereen door dat oud zeer maar eens moet worden vergeten, of dat het tijd wordt voor andere plannen op dinsdagavonden.