Spring! 'iets leuks' op nieuwe Markt Waalre

Martin Schuurmans voortaan Officier in de Orde van Oranje-Nassau

16:34 WAALRE - Martin Schuurmans (71) is vrijdagmiddag in De Oude Toren in Waalre benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving deze hoge onderscheiding van burgemeester Jan Brenninkmeijer, bij zijn afscheid van de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie (AWTI).