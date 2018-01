Steeds meer passagiers voor buurtbus Waalre

Café en restaurant in oude bieb Waalre

3:00 WAALRE - Coen Smulders en Jan Joost de Jong zijn de eigenaren van de nieuw te openen horecagelegenheid aan de Markt in Waalre. Beiden zijn woonachtig in het dorp en zijn bekenden in zowel de Waalrese als in de Eindhovense 'horecascene'. Ze zijn druk met alle voorbereidingen.