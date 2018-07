Toezicht bij Gat van Waalre na zwemverbod door blauwalg

VIDEO Muzikale omlijsting heilige mis in Waalre in lederhosen

23 juli WAALRE - In de meeste gevallen zijn kerkzang, orgel- of koorzang en af en toe orkestrale muziek onderdeel van een mis in de kerk. Zondag bliezen echter zeven heren, die zich keurig hadden opgesteld tussen het tabernakel en het altaar van de Sint Willibrorduskerk in Waalre, met veel plezier Oostenrijkse muziek de kerk in.