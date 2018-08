Uitgebrand pand Aalst mogelijk tegen de vlakte

Aalst - Slopen en opnieuw bouwen lijkt vooralsnog de beste keuze voor het uitgebrande pand aan de Eindhovenseweg in Aalst. Dat zegt eigenaar Frans van den Waardenberg. ,,Opnieuw bouwen lijkt gemakkelijker en goedkoper. Helemaal zeker is het nog niet: dat moeten we nog onderzoeken en met de gemeente bespreken." De verzekering is er volgens Van den Waardenberg nog niet uit.

De toekomst van het pand op nummer 54 kan gevolgen hebben voor de naastgelegen wielersportzaak Azzuri. Het bedrijf houdt nog twee weken uitverkoop en maakt daarna opnieuw de balans op, zegt eigenaar Alain van Katwijk. ,,We weten nog totaal niet waar we aan toe zijn. We hebben niet de intentie om weg te gaan, maar er zitten wat haken en ogen aan. Het is geen visitekaartje zoals het er nu bij staat." Zijn winkel vereist wat opknap- en schoonmaakwerk, maar dat is volgens Van Katwijk wellicht nu niet zinvol indien het naburige pand binnenkort tegen de vlakte gaat met veel stof en rotzooi tot gevolg. ,,Het is nog een groot vraagteken."

Doorstart modezaak

Modezaak Style! Fashion die onderin het beschadigde pand zat, maakt een doorstart in winkelcentrum Den Hof. Eigenaresse Jerney van Rijswijk opent daar de deuren weer op 21 augustus.

Door brandstichting raakte de modezaak en de twee woonlagen daarboven in de nacht van woensdag 25 op donderdag 26 juli zwaar beschadigd. Wat niet aangetast werd door het vuur, raakte flink bevuild door bluswater en rook. Vijf bewoners van de appartementen konden net op tijd ontkomen. Drie van hen moesten naar hun veiligheid springen. Niemand raakte serieus gewond.

Doelwit onbekend

Waar de brand precies ontstond, is onbekend. De politie wil er niets over kwijt. Aangezien de winkel Style! Fashion amper of zelfs geen brandschade opliep, moet het vuur wel op de eerste of tweede verdieping zijn begonnen. Het is gissen naar de reden van de aanslag. Pandeigenaar Van den Waardenberg heeft naar eigen zeggen geen idee. Hij maakte nooit eerder een incident meer op dit adres of in zijn andere, Eindhovense panden.

Onderverhuurd