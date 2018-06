Veilig op weg in Waalre met goddelijke zegen

Om met een veilig gevoel aan de zomervakantie te beginnen werden alle voertuigen - inclusief de chauffeurs - in Aalst, Waalre-dorp en Valkenswaard royaal met wijwater besprenkeld om zo ongelukken af te wenden. De bestuurders van de goddelijk gezegende twee-, drie- en vierwielers blijven overigens wel zélf verantwoordelijk voor het rijden van veilige kilometers, want geen enkel gebedje helpt tegen onvoorzichtigheid.

Steun van 'boven' kan iedereen op reis wel gebruiken en daarom nodigde diaken Bas Leijtens zijn parochianen na de eucharistieviering in de Onze Lieve Vrouwe Presentatiekerk in Aalst uit om deel te nemen aan het oude, katholieke gebruik van de voertuigenzegening. Deze verbond hij met de patroon van de reizigers, de heilige Christoffel.

De diaken had er duidelijk zin in. Terwijl hij vóór de kerk nog vrolijk met de wijwaterkwast om zich heen zwiepte en alle stilstaande voertuigen en argeloze voorbijgangers zegende, was het achter de kerk maar stilletjes. Slechts één automobilist meldde zich voor de zegenwens. ,,Er is nu ook een hightea in de kerktuin en dat verklaart wellicht het gebrek aan animo", zo verklaarde de diaken de matige opkomst.