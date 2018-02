Verdwaald in de wereld van ‘bits en bytes’? Bezoek het Digitaal Café in Waalre

Elke dinsdagmiddag, buiten de schoolvakanties, is er bovendien tussen 14.00 en 15.30 uur een vrijwilliger aanwezig om de bezoekers van het Digitaal Café wijzer te maken. Bijvoorbeeld over het installeren van apps, het versturen van persoonlijke berichten via Facebook of over het beveiligen van laptops.

Iedereen die met vragen zit wordt gratis geholpen. Hans Scheepers heeft vaak ‘dienst’. Hij is afgestudeerd bedrijfseconoom en ze maken hem niet veel meer wijs op het gebied van hard- en software. De Waalrenaar (58) is momenteel ‘in between jobs’, zoekt een baan als business analist en helpt ondertussen als vrijwilliger anderen op weg in de digitale wereld. „De mensen die ik hier aan tafel krijg zijn vrijwel allemaal lid van de bibliotheek. Aanvankelijk was het de bedoeling dat hen geleerd werd hoe zij e-books kunnen installeren. Maar gaandeweg komen er natuurlijk ook andere vragen: hoe zij hun smartphone kunnen synchroniseren met hun laptop of iPad, bijvoorbeeld. Deze mensen zijn allemaal al wat ouder en niet opgegroeid met computers. Zij worden nu door de overheid verplicht om te gaan ‘computeren’, zoals onder meer bij hun belastingaangifte. Maar er zijn ook bezoekers die willen leren hoe zij via de app kunnen communiceren met hun kleinkinderen. Het is dankbaar werk. Soms komt er niemand en soms loopt het uit. Om ze te attenderen op wat er allemaal kan, brengen we elke maand een ander thema onder de aandacht. Deze maand is dat ‘social media en privacy’ en in mei leren we geïnteresseerden hoe zij een digitaal fotoboek kunnen maken. Maar ik stuur ze niet weg hoor, als ze daar nu al vragen over hebben.”