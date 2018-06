Vergeten pannetje babymelk veroorzaakt brand in Waalre

Nieuwe lampen voor aanlichten oude Willibror­dus­kerk­je Waalre

7 juni WAALRE - Met de grootschalige herinrichting van de Markt in Waalre is bij de monumentale panden en de kerk gevelverlichting aangebracht. Dit viel dusdanig in de smaak bij de parochie dat ze bij de gemeente informeerde of zoiets ook niet voor het oude Willibrorduskerkje aan de Oude Torenstraat mogelijk was.