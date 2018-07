Vermist: het beeld van 'de Spelende Kinderen' in Aalst is weg

Brand Mariakapel in Aalst, kapel blijft voorlopig dicht

21 juli WAALRE - De Mariakapel van de Onze Lieve Vrouw Presentatiekerk in Aalst blijft voor onbepaalde tijd dicht, nadat er vrijdagmiddag een brand is geweest. Het Mariabeeld werd door de brand verwoest en de kapel is zwart geblakerd.