Vernieuwde Kempenerpop keert terug in een 'oud jasje'

Waalre bruiste op lentedag

8 april WAALRE - Met hoofdletters stond het bij velen al een tijdje in de agenda: Spring! De opening van het buitenseizoen in Waalre werd onder deze naam georganiseerd door de Stichting Waalre Bruist. En de lente werd het afgelopen weekeinde goed gevierd in, voor en mét de bewoners van Waalre, die in de dorpskern kwamen proosten op de vernieuwde Markt.