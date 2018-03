Vertrekkende raadsleden uit Waalre krijgen lintje

In Waalre telde écht elke stem

22 maart WAALRE - Hij moet hebben gevloekt toen hij de resultaten van de getelde stemmen nader bekeek. Want Jo Claessen mag dan de verkiezingen in Waalre hebben gewonnen, hij mist op een haar na een vijfde zetel. Daarmee had hij met zijn oude oppositiegenoten ZW14 en GroenLinks de rollen volledig kunnen omdraaien. Nu hebben ze toch nog een voormalige tegenstander nodig voor een meerderheid.