Vlekken worden fakkels of de zee: Lex Grote exposeert zijn kunst in het Waalres Museum

‘Is er een toilet?’, is voor Kris en anderen met de ziekte van Crohn overal de belangrijk­ste vraag

EINDHOVEN - Citytrips maakt hij niet meer, en festivals en drukke concerten vermijdt Kris de Prins. De gedachte alleen al dat er geen toilet in de buurt is, zorgt voor stress. Dat komt door de ziekte van Crohn. ,,Het ergste is dat ik het vertrouwen in mijn lichaam kwijt ben.”