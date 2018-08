Vochtprobleem kost Waalre tonnen extra

Inwoners van de Arembergstraat en enkele omliggende straten klagen al jaren over vocht in hun kelders en woningen. Als het grondwater meer dan dertig dagen minder dan veertig centimeter beneden maaiveld staat, is officieel sprake van structurele grondwateroverlast. Uit onderzoek in opdracht van de gemeente blijkt dat in Aalst in bepaalde delen van de buurt het geval te zijn. Op enkele plekken stond het grondwater zelfs maar elf centimeter onder maaiveld.

Munitie

Voordat de aanleg van drainageleidingen kan beginnen, zijn extra onderzoeken nodig. De aannemer van het project acht namelijk de kans aanwezig dat in gaten langs de Frederik Hendrikstraat in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog overgebleven munitie is gedumpt en begraven. Voor de veiligheid van de grondwerkers moet dat goed worden bekeken. ,,Er zouden nog kogels of explosieven in kunnen zitten", zegt wethouder Alexander van Holstein. Op luchtfoto's zijn langs de Frederik Hendrikstraat gaten te zien. Die zouden in 1944 gebruikt kunnen zijn voor dekking tijdens luchtaanvallen of als schuttersputjes. En het is nog niet uit te sluiten dat er daarna munitie in is gegooid. In de straat zal in sleuven de ondergrond worden blootgelegd en de bodem met een metaaldetector worden gecontroleerd.