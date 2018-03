Volop kansen voor doorstart Het Klooster in Waalre

De kans lijkt reëel dat het monumentale gemeenschapshuis Het Klooster in Waalre-dorp de deuren niet hoeft de sluiten op 1 juli. Negen partijen hebben plannen ingediend voor het pand. Onder meer appartementen en ombouw naar een woonzorgcomplex behoren tot de ideeën. Het ruimteprobleem voor verenigingen is kleiner dan in eerste instantie gedacht, zegt burgemeester Jan Brenninkmeijer. Hij heeft veel vertrouwen in een goede afloop.

Het dorpshuis en de verenigingen kwam opnieuw in de knel nadat welzijnsorganisatie Lumens de huurovereenkomst van tien jaar al na een jaar opzegde.

Zeven indieners houden in hun plan rekening met de huisvesting van Waalrese verenigingen in het dorpshuis. Die gaat de werkgroep onder leiding van burgemeester Jan Brenninkmeijer dit weekend bestuderen. Twee partijen stellen herontwikkeling naar een woonzorgcomplex voor, met elders een nieuw dorpshuis voor verenigingen. Die plannen gaan nog even in de ijskast. Ruimte voor de Waalrese clubs in het Klooster heeft de voorkeur.

Bezetting schrikbarend laag

Dat is deels ingegeven door sentiment, zegt burgemeester Brenninkmeijer. Want uit onderzoek door de gemeente blijkt dat het het aantal vierkante meters dat de verenigingen nodig hebben voor hun activiteiten mogelijk te vinden is in andere panden binnen de gemeente. De bezetting van Het Klooster is namelijk schrikbarend laag. Iets meer dan een vijfde van de ruimtes zijn de hele week in gebruik. Kijken naar de daadwerkelijke vierkante meters is dat slechts vier procent. Het volledige vloeroppervlak van de grote zaal is maar negen procent van de tijd nodig.

Flexibiliteit verenigingen nodig

Verenigingen behouden dus mogelijk hun plek in het dorpshuis, maar het zal wat flexibiliteit vergen, zegt burgemeester Brenninkmeijer. Mogelijk moeten ze hun activiteiten naar andere dagen of tijden verschuiven en wellicht wordt de huur iets duurder. ,,Dat sentiment, daar zullen we doorheen moeten."