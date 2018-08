Waalre krijgt in 2020 nieuw gezondheidscentrum

WAALRE - Als de laatste stappen volgens plan verlopen, kunnen Waalrenaren in de zomer van 2020 voor het eerst terecht in het nieuwe gezondheidscentrum vlakbij sporthal Hoeveland.

Twee van de drie Waalrese huisartsen, de apotheek uit winkelcentrum De Bus en fysiotherapiepraktijk De Knegt en Bungelaar zijn de initiatiefnemers en investeerders. Maar op de locatie kunnen Waalrenaren straks voor veel meer zorg terecht: diëtisten, verloskundigen, psychologen, logopedisten, podotherapeuten en een osteopaat zullen een plek krijgen in het nog te bouwen pand. De Waalrese huisartsen Caspar van Sambeek en Maud Roelofsen hopen daarnaast ook groepsconsulten, informatiebijeenkomsten en reizigersspreekuren te organiseren. Ze blijven hun eigen praktijk voeren met ieder hun eigen patiënten.

Huisarts Lankhorst uit Waalre doet niet mee met het initiatief. Zij maakte eerder al bekend dat ze kleinschalig wil blijven werken.

1500 m2

Het gezondheidscentrum wordt zo'n 1500 vierkante meter groot en telt twee verdiepingen. De precieze tekeningen van de architect zijn nog niet klaar en de grondprijs is wel met de gemeente besproken maar het perceel is nog niet gekocht. Het zijn volgens Van Sambeek en Roelofsen vooral nog formaliteiten. Al is er wel wat discussie over bomen die moeten wijken voor de bouw. ,,We hebben in april een overeenkomst met het college van B en W getekend", zegt Van Sambeek. Zodra de bestemming van de grond is aangepast, wordt de koop afgerond. Over de totale prijs van het project, wilden de artsen nog niets kwijt. Dat is ook nog deels afhankelijk van de duurzaamheidseisen van de gemeente.

Veel voordelen

De samenwerking in één pand heeft meerdere redenen: er is meer plek, makkelijker overleg tussen de verschillende zorgverleners en de personele bezetting is beter te regelen. Huisartsen voeren steeds meer taken uit die voorheen in ziekenhuizen plaatsvonden, legt van Sambeek uit. Dat vraagt om meer apparatuur en personeel en dat kost ruimte. Beide Waalrese artsen denken dat de kwaliteit van de zorg ook verbetert omdat straks de lijntjes met collega-hulpverleners binnen hetzelfde pand korter zijn. Roelofsen: ,,Hoe meer disciplines bijeen, hoe meer je bereikt bij de patiënten."

Dat ouderen langer zelfstandig moeten wonen, leidt de laatste jaren tot veel meer en langere visites en meer regeldruk, zegt Roelofsen. In een samenwerkingsverband is het aannemen van een physician assistant beter betaalbaar. Dat is een zorgverlener die bepaalde handelingen van artsen kan overnemen en zo de werkdruk helpt te verminderen.

Onder meer een plek bij de brede school was ook in beeld als locatie. Maar vanwege hogere verkeersdruk en de wens het groen bij de school te behouden, zag de gemeente dat niet zitten. Jammer, vinden de artsen, want die plek heeft al de juiste bestemming. van Sambeek: ,,Dan konden we nu al bouwen."

Het nieuwe plan is toekomstbestendig. Zo is het mogelijk later een derde verdieping te bouwen. Van Sambeek: ,,Want we moeten er rekening mee houden dat we over vijf tot tien jaar tegen eenzelfde probleem aanlopen."