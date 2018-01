Waalre moet oneerlijke loting goedkope koopwoningen rechtzetten

Ouderwets genieten van tonpraters in 't Hazzo in Aalst

21 januari AALST - In het jubileumjaar van De Baltrappers (44 jaar) was het zaterdag in 't Hazzo in Aalst ouderwets genieten. Onder toeziend oog van Prinses Nicky en Adjudant Do klommen zes tonpraters in de ton.