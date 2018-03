Waalre op stoom, gemeenteraad strompelt

Geen wethouder in Waalre kocht ongeoorloofd een vuilniswagen en maar weinig collegeplannen werden terug naar de tekentafel gestuurd. Een verademing vergeleken met eerdere politieke periodes. Niet één wethouder werd flink op de vingers getikt. De coalitie en het college zijn ogenschijnlijk geoliede machines. Maar oppositiepartijen AWB, ZW14 en GroenLinks klagen al tijden steen en been. De sfeer is soms niet te harden.

Het college zou dichtgetimmerde voorstellen presenteren, snotgaar gekookt in de coalitie nog voor de raadsvergadering begint. ‘De Pyongyang-raad’, sneerde Gerard Lammers van ZW14 recent. De oppositie - met zeven van de zeventien raadsleden - kan alleen maar toekijken en symbolisch tegenstemmen. Zo voelt het. Het leidt in de gemeenteraad vaak tot typisch Waalrese, wisselvallige temperaturen: van verhit naar ijzig en terug, binnen drie uur. Samen met de vele zelfde gezichten kreeg na de vorige gemeenteraadsverkiezingen oud zeer ook een plekje achter de microfoons.

In de clinch

D66’er Kees de Zeeuw speelt daarin - deels ongevraagd - een van de hoofdrollen. Zijn fractiegenote Joke Beuger trok al vlak na de verkiezingen in 2014 de deur met een knal achter zich dicht en gebruikte haar zetel voor een eigen partij. De verklaringen variëren. De een zegt dat De Zeeuw Beuger geen belangrijkere rol gunde, de ander zegt dat Beuger De Zeeuw niet zag zitten als wethouder. Dat leidt zo nu en dan tot tenenkrommende taferelen. De twee kunnen in de raad soms amper een fatsoenlijk woord met elkaar wisselen. Rollende ogen, hoofdschudden, handgebaartjes en venijnige opmerkingen als de een de ander niet snel genoeg aan het woord laat. Burgemeester Jan Brenninkmeijer had bij zijn benoeming al over het duo gehoord. Waar voorheen vooral Nan Zevenhek van ZW14 openlijk met De Zeeuw in de clinch lag, moppert nu vrijwel de voltallige oppositie op de D66’er. Hij heeft veel ervaring en goede dossierkennis, maar laat geen kans onbenut z’n gelijk te halen. Ook als dat gelijk een keer in het midden ligt.

De oppositie kan er niet mee omgaan. De strijd leidt tot kinderachtige taferelen. Toen De Zeeuw (fotootje) vorig jaar ongevraagd namens de raad twee flessen wijn à 25 euro kocht voor de jarige burgemeester Brenninkmeijer, sputterden vooral Beuger (inmiddels GroenLinks) en Gerard Lammers (ZW14) tegen. Zo’n cadeautje was geen gebruik in de raad. Het werd een heuse rel. Betrokkenen meden vergaderingen. ,,Politiek op z’n smalst”, zei zelfs de burgemeester. De sfeer daalde vorige week helemaal tot onder het vriespunt toen D66 Beuger - zonder overtuigende onderbouwing - verweet sympathie te koesteren voor PVV-gedachtengoed. Beuger sprak het met klem tegen. De aanval lijkt vooral ingegeven door Beugers flinke stroom anti-D66 berichtjes op Twitter.

Nieuwbouw

Ondertussen gaat in Waalre alles door. Nieuwbouwwoningen vliegen als zoete broodjes over de toonbank, aan de Koningin Julianalaan verrees een mooi gemeentehuis, de Markt wordt opgeknapt en de gemeente ontplooit verschillende duurzame initiatieven. Waalrenaren zullen een coalitie waarvan wethouders hun plannen verwezenlijken niet als een groot probleem zien. Democratische onderbouwing is er genoeg. Drie van de vier coalitiepartijen - CDA, VVD en D66 - zijn met elk drie zetels de grootste partijen. Het is voor Waalre te hopen dat de partijen die succesvol zijn bij de verkiezingen het aan de onderhandelingstafel met elkaar kunnen vinden. Want de uitdagingen mogen dan kleiner zijn dan voorgaande jaren, er komt nog wel het een en ander op Waalre af. De zorgkosten rijzen - zoals bij vrijwel alle gemeenten - de pan uit.

Hoofdpijndossier Het Klooster bleek een boemerang en zwiept weer recht op het raadhuis af. En de inrichting van de Eindhovenseweg, winkelcentrum Den Hof en de Traverse door Waalre-dorp worden nog stevige klussen. En één ding is veel vervelender dan een klagende oppositie: een wankele coalitie.